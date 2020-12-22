افتعال واقعة خطف وهمية لابتزاز والدة طفل بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية، فى كشف ملابسات اختلاق واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية.





تبلغ لقسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (مقاول- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر).. بغياب نجله عن المنزل، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول "من هاتف نجله" أبلغه خلاله بتواجد نجله صحبته وطلب منه "مبلغ مالى" كفدية لإطلاق سراحه.تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن العثور على المُبلغ بغيابه بإحدى الطرق الزراعية المتاخمة لمنطقة سكنه ممزق الملابس ومصاب بجروح وسحجات، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه مجهولين تعدى عليه أحدهما بسلاح أبيض "مطواة"، والآخر بقطعة حجرية على رأسه مُحدثين إصابته وقاما باقتياده لداخل مركبة "توك توك" قيادة سائق واصطحبوه إلى إحدى الشقق وأضاف بقيامهم بتركه بمكان العثور عليه، والاستيلاء على هاتفه المحمول عقب علمهم بقيام والده بالإبلاغ عن الواقعة.كما توصلت التحريات، إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ بغيابة وقيامه بافتعال واقعة اختطافه بالاشتراك مع ثلاثة من أصدقائه، وذلك لابتزاز والده والتحصل منه على مبلغ الفدية واقتسامه فيما بينهم، حيث قاموا بالتوجه لمحل إقامة أحد المتهمين والاتصال بالمُبلِغ من هاتف نجله ومساومته على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه وعقب علمهم بقيام والده بالإبلاغ عن الواقعة، قام اثنين من المتهمين بإحداث إصابة المُبلغ بغيابه "على خلاف الحقيقة"، واحتفاظ أحدهم بهاتف المحمول والتوجه لمنطقة العثور عليه عقب اتفاقهم على ذلك لإيهام والده بصحة واقعة اختطافه وسرقة هاتفه.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (هاتف المبلغ بغيابه - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ بغيابه أيدوها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.