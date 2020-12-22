الزراعة: الزرافات الجديدة بحديقة الحيوان قيمتها 2 مليون دولار أمريكى

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان استقبلت اليوم، الثلاثاء، 3 زرافات جديدة.







وقال الدكتور عبد الحكيم محمود إ نه في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء وقالنه في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب أفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان.







وأضاف "عبد الحكيم"، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن الزرفات الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار أمريكى.









من ناحيته، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إ ن الزرفات وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة في التاسعة صباح اليوم، وقام فريق طبي من معهد صحة الحيوان والحجر البيطري بإجراء الكشف الطبي وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من خلو الزرفات من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات.









وأضاف أن شراء الزرفات يأتي في إطار التطوير المستمر لحديقة الحيوان حتى تنال إعجاب زائريها.