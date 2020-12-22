بعد فحصهم بالحجر البيطرى.. حديقة الحيوان تنتظر وصول 3 زرافات من المطار.. فيديو

أكد دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان بالجيزة وصول 3 زرافات جديدة مطار القاهرة من جنوب إفريقيا، ومازالت في الانتظار حتى الآن، مؤكدا أنه بعد إنهاء الإجراءات سوف يتم نقلها إلى حديقة الحيوان بالجيزة.





وأضاف رجائي خلال حوار خاص لـ صدى البلد أن الزرافات الثلاث وصلت المطار الساعة التاسعة صباحًا ومازالت هناك ولم تخرج، لأن الحجر البيطري ومعهد صحة الحيوان يقومان باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.









وتابع رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان بالجيزة أنه يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من خلو الزرافات من كل الأمراض والأوبئة والفيروسات.



