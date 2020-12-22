ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد فحصهم بالحجر البيطرى.. حديقة الحيوان تنتظر وصول 3 زرافات من المطار.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان بالجيزة وصول 3 زرافات جديدة مطار القاهرة من جنوب إفريقيا، ومازالت في الانتظار حتى الآن، مؤكدا أنه بعد إنهاء الإجراءات سوف يتم نقلها إلى حديقة الحيوان بالجيزة.

وأضاف رجائي خلال حوار خاص لـ صدى البلد أن الزرافات الثلاث وصلت المطار الساعة التاسعة صباحًا ومازالت هناك ولم تخرج، لأن الحجر البيطري ومعهد صحة الحيوان يقومان باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.


وتابع رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان بالجيزة أنه يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من خلو الزرافات من كل الأمراض والأوبئة والفيروسات.

جدير بالذكر أن الـ 3 زرافات منهم 2 زرافة إناث وواحد ذكر زراف للحديقة، وقد تأخر الشحن بسبب مراجعة إجراءات الاستيراد نظرنا لأهمية الزرافات، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حديقة حيوان الجيزة تكشف مصير زواج الزرافة الوحيدة «سونسن»..فيديو

ونيس سنسن.. حديقة الحيوان في انتظار حدث كبير

استعادة أمجادها.. تعرف على ما حدث في حديقة الحيوان من تطور غير مسبوق

أول عملية مياه بيضاء تجرى فى حديقة الحيوان للأسد هوجان.. شاهد

الزراعة: إحباط تهريب 6 طرود بغبغاوات نادرة بمطار القاهرة

بنظام البدل.. حديقة الجيزة تستقبل حيوانات جديدة لم نشاهدها من قبل

ترشيحاتنا

أحمد حسن يروي تفاصيل جديدة عن حادث احتراق سيارته ويعلق على ردود فعل المتابعين

بعد زيادة أعداد المصابين..كيف استعدت البحيرة للموجة الثانية من كورونا؟

برنامج خاص لتجهيز وليد سليمان ومروان محسن بالأهلي

سامسونج تطلق Galaxy A22 5G بسعر رخيص في 2021 .. تفاصيل

السبب الحقيقي وراء سماع "طقطقة" في السيارة

الصورة الأخيرة.. سائح يسقط جثة هامدة من أعلى شلال بسبب سيلفي .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصورة الأخيرة.. سائح يسقط جثة هامدة من أعلى شلال بسبب سيلفي .. شاهد

4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من الكحة

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل