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أخبار البلد

3 زرافات من جنوب أفريقيا. .حديقة الحيوان: استقبلنا حيوانات جديدة ..تفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
‎أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان أنه سيتم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا ، وهذا سيعد حدثا كبيرا جدا.


 وأضاف رجائي خلال حوار خاص لـ صدى البلد أن وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا : "كان لازم اتصرف ومفيش موارد" لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى .


 وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان إلى أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا .  

 وتابع قائلا:  استقبلنا الدب الروسي و الكانجارو الأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف " .

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