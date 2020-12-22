حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة بمراكز كفر الشيخ .. صور

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.





وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملات النظافة الموسعة بالقنطرة البيضاء، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة، وتركيب عوازل جديدة، حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين أثناء سقوط الأمطار.





وأشرف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على صيانة كشافات الإنارة العامة وإحلال وتجديد بعض الكشافات المعطلة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومقابر المسلمين، فضلًا عن مداخل ومخارج القرى والتوابع، وذلك لتحسين الرؤية الليلية.





وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنشاء مظلة للمقابر بقرية محلة أبو على بالمشاركة المجتمعية، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب العوازل وشد الأسلاك بمقابر القرية، بالإضافة إلى أعمال تقليم وتهذيب جميع الأشجار علي الطرق الرئيسية والفرعية الملاصقة لأعمدة الإنارة العامة.





وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وقص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلي صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بجميع أنحاء المدينة، والقرى.





وفي سياقٍ متصل، أشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري الورق، والقن، وسد خميس.

وتابع العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل بشوارع المدينة واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، ومداخل ومخارج المدينة، فضلًا عن إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية،.





شملت حملة نظافة الجزر الوسطى وإزالة الحشائش الضارة، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار والنخيل وتسوية التربة الرملية، وكنس الطرق ورفع الاتربة أولًا بأول، وذلك للارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة، والظهور بالمظهر اللائق بالمصيف كمدينة سياحية.





وأشرف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الطرق بقرية دار السلام وتوابعها.





وقام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ونقلها إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة، وتركيب عوازل وشد الأسلاك بالمدينة، وقريتي الكفر الشرقي، وكوم الحجر.





ويأتي ذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.