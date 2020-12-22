ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:01 م
طلعت يوسف وإبراهيم
طلعت يوسف وإبراهيم عثمان
Advertisements
نانسي القاضي
قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكره تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الاول.

والكابتن محمد وهبة مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمي والدكتور احمد عبد اللطيف مخطط احمال.

جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف والذي تم الاتفاق فيه علي العديد من النقاط وأليه العمل بالمرحله المقبله وكيفيه عوده الاسماعيلي لمكانه الطبيعي منافسا على جميع البطولات .

يذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد نقطتين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سموحة 2001 يتعادل مع الجونة في بطولة الجمهورية للناشئين

سموحة 2001" يفوز على إنبى بهدف نظيف

سموحة 2001 يتعادل 2-2 مع غزل المحلة

شباب سموحة يتعادل سلبيا مع أسوان في بطولة الجمهورية

خلال ساعات.. طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

ترشيحاتنا

بعد رحيل مدربهم.. شارات حداد للاعبي غزل المحلة أمام إنبي في الدوري.. صور

بشكل مؤقت.. رضوى الشربيني تعلن توقف حلقات برنامجها هي وبس

ليس بيج رامي وحده.. ابن الدقهلية يحصد برونزية العالم في كمال الأجسام .. شاهد

أدعية الفرج العاجل.. أدوية ربانية تزيل الهم والحزن

تفاصيل 60 دقيقة في حريق المرج.. شهود عيان: فشلنا فى إخماد النيران والحماية المدنية أنقذت المنطقة من كارثة.. فيديو وصور

صفقة سوبر في يناير.. الأهلي يضع سيناريو جديدا للتخلص من جيرالدو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة