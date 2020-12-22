أخاف من الموت بفيروس كورونا ماذا أفعل؟.. الإفتاء تقدم روشتة علاجية

اخاف من الموت بفيروس كورونا ماذا أفعل ؟ ..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأجاب "وسام" قائلًا: عليك بكثرة الذكر خاصة قول ((انا لله وانا اليه راجعون)) فان ذلك يجعل أمر الحياة هين.





وتابع: كذلك كثرة الصلاة على النبي، وطبيعة السؤال تشير الى أنك تعاني من وسواس قهري وهذا المرض يحتاج لمراجعة الطبيب النفسي.





أمين الفتوى يوصي من يخاف من الموت لدرجة الاكتئاب بـ 3 أعمال

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه كل الناس سيموتون، وجميعنا نعرف هذه الحقيقة، حتى الشخص العاصي الذي يشرب الخمر ويرتكب الذنوب، يعلم أنه سيموت والجميع سيموتون.





وأوضح «عويضة» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « أنا مريض بالوسواس وأشعر بأنني سأموت قريبًا، وأخاف جدًا من الموت فماذا أفعل؟»، أنه حتى العاصي يكون موقنًا بمسألة الموت رغم أنه عاصي لله سبحانه وتعالى، فلا أحد سيخلد ويعيش أبدًا في الدنيا.





وأضاف أن الوصول إلى حالة مرضية بالخوف من الموت، هو أن يكون التيقن بالموت ليس دافعًا للعمل ، بل على العكس يجعله مهمومًا بالخوف منه ومكتئب، فهذا يجعله يترك العمل، فلو وصل بنا اليقين بالموت إلى تلك الحالة المرضية التي تجعلنا نكتئب ونترك العمل وعمارة الأرض ، لما قامت الدنيا ولخرجنا عن حكمة الله في خلقنا.





وتابع: فعلى الإنسان أن يُحسن العمل في الدنيا، وعليه أن يؤدي ما عليه لله سبحانه وتعالى، ولينتظر قضاء الله عز وجل في أي لحظة فهو بذلك يكون مستعدًا ، فإذا جاء الموت للإنسان وهو يعمل ويسعى على لقمة العيش ليكف نفسه بالحلال، فإنه يكون كالمجاهد في سبيل الله تعالى ، كما أنه يكون في مراتب الشهداء، فينبغي ألا يجعل الخوف الإنسان شخصا تاركا لواجب الوقت الذي عليه، والانشغال بالموت، فالموت حقيقة لكن ينبغي ألا تصل بنا إلى حالة مرضية تصدنا عن أداء ما علينا من واجبات.



