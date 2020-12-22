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محافظات

قرار جديد لمحافظ الإسماعيلية.. تخفيض مقابل التصالح في توابع المدن | تفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:16 م
اللواء شريف بشارة
اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا برقم 896 لسنة 2020 بشأن تعامل توابع المدن بنطاق المحافظة بذات معاملة القرى من حيث قيمة السعر مقابل التصالح وهو 50 جنيهًا فقط للمتر.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، الذي يؤكد حرص الدولة على التسهيل على المواطن وتشجيعه على التقدم بطلب التصالح وتقنين وضعه.

وتضمن القرار توابع مركز ومدنية فايد "منطقة أسمامكس، منطقة قمة فايد"، وتوابع مركز ومدينة أبوصوير "منطقة أبوخروع الشرقية والغربية، منطقة أبو جريش، منطقة الوراورة، منطقة روض أسكندر ، منطقة البلابسة ، منطقة مرسى غالي ، منطقة أبوعمر ، منطقة العنتبلي و فارس ، منطقة أبوعدسة " وتوابع مركز التل الكبير " عزبة حسن أفندي " ، وتوابع القصاصين الجديدة " منطقة أم حبيب ، منطقة المرزوقية ، منطقة عبد الوارث ، توابع مركز ومدنية الإسماعيلية و تشمل " عزبة الكهرباء خلف مصنع الألبان " ، توابع مركز القنطرة غرب " جميع العزب الواقعة داخل الحدود الإدارية بالمركز و الحيز العمراني و داخل الكتل المتأخمة ، ومركز ومدينة القنطرة شرق و تشمل توابعها " عزبة العمال ، الغطوس ، الواصلة ".

وشدد محافظ الإسماعيلية على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل قيمة سعر المتر المحصلة بمعرفة الجهة الإدارية كمقابل للتصالح عن مخالفات البناء بنطاق المحافظة عن 50 جنيها للمتر، لافتا إلي أن الهدف من التصالح ليس جمع المال ولكن التيسير على المواطنين لاستكمال إجراءاتهم للتصالح.

كما وافق المحافظ بقيام وحدة المتغيرات المكانية برفع المكان المراد استخراج ترخيص بهدمه أو إنشائه أو تعليته وتحديد إحداثياته لضمها إلي ملف بيان الصلاحية والترخيص وكذلك رفع المكان المراد التصالح عليه طبقا للقانون 17 لسنة 2019 وتحديد إحداثياته لضمها لملف التصالح بأقل قيمة من المحافظات الأخرى المجاورة لتيسير الأعمال بشكل قانوني ومنسق.

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