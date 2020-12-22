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رياضة

رحيل محمد صلاح وميسي.. 4 مفاجآت مدوية في عالم كرة القدم خلال 2021

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:04 م
محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي
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محمد السعيد
قد يشهد عام 2021، العديد من المفاجآت المدوية في عالم كرة القدم، أبرزها رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي، والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني.

ويعرض "صدى البلد"، أبرز 4 قنابل قابلة للانفجار في 2021:

1- رحيل صلاح:

أثار محمد صلاح، الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الريدز، حيث قال في تصريحات إسبانية: "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحيطم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".


وأبدى الملك المصري، إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


يذكر أن موقع "defensa central" الإسباني، أكد خلال الساعات الماضية،  أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.

وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.

في حين ذكرت صحيفة " ذا صن" اليوم، الثلاثاء، أن يورجن كلوب متمسك بخدمات محمد صلاح، ولا توجد نيه لبيعه.

2- مغادرة ليونيل ميسي لـ برشلونة

قرر ليونيل ميسي  الرحيل عن إدارة نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة  البلوجرانا، اشترطت على ميسي دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه.

وبحلول يناير 2021 يحق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة برشلونة.

ولم يعلن ميسي قراره حتى الآن بشان مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا.

3- مفاجأة رونالدو

أشارت تقارير صحفية إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي قد يعود إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن يوفنتوس قد يوافق على رحيل رونالدو، للتخلص من راتبه المرتفع.

ورغم إبداء رونالدو عن سعادته بتواجده مع يوفنتوس في أكثر من مناسبة مؤخرا، إلا أن كل شيئ قد يحدث خلال الأشهر المقبلة.

4- وداع راموس

سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد، هو الآخر قد يودع ناديه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن، حيث ترغب إدارة الملكي في تجديد عقد اللاعب لموسم واحد، في حين يشترط القائد التجديد لموسمين على الأقل.

ويلقى "راموس"، اهتماما كبيرا من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ، مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس  وباريس سان جيرمان، باعتباره صفقة انتقال حر.

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