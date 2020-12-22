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أخبار البلد

ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:05 م
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، بالتنسيق مع فرع إدارة البحث الجنائى بقرية البضائع، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية والقطع الأثرية بالمخالفة لقانوني حماية الآثار والجمارك وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة بجمرك فيدكس برئاسة جون جميل مدير الجمرك، وبناءً على اشتباه محمد علي مأمور الحركة ومذكرة سرية من فرع البحث الجنائى بقرية البضائع بالاشتباه فى مشمول البيان الجمركي رقم 4580 لسنة 2020 وهو عبارة عن 3 طرود اسطمبات بلاستيك مصدره لأمريكا.

وبالعرض على جون جميل مدير الجمرك أيد الاشتباه وقرر تشكيل لجنه لفحص الطرود من ياسر شاهين مدير التعريفة وحسن منصور رئيس القسم و عمرو صادق الأمن الجمركي لمعاينة الطرد فتبين وجود 89  قطعة عبارة عن معدنية وجعارين قديمة وحجر مخبأة داخل مواسير معدنية داخل الإسطمبات البلاستيك تم الشك فى كونها ذات قيمة أثرية.

وتم عرض المشمول على فرع الوحدة الأثرية بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأنها عبارة عن ٨٥ قطعة عملة معدنية أثرية متنوعة مختلفة العصور ومن العصر البطلمى و ٣ جعران أثري تحمل كتابات هيروغليفية وحجر أثرى منقوش والجميع يخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ٨٣ وتعديلاته.

قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير  محضر ضبط رقم 18 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.

ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات أثرية مهربة داخل 3 طرود بقرية البضائع في مطار القاهرة.. صور
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