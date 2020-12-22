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طبيب: لقاح كورونا الصيني قوي وليس له آثار جانبية خطيرة ..فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك جماعات في العالم ترفض الحصول على أي لقاح جديد حتى لقاحات شلل الأطفال، على الرغم من أنه تمت تجربته لعشرات السنوات.

وأضاف إسلام عنان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تم ضخ مليارات الدولارات للبحث العلمي للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا على مستوى العالم".

وتابع إسلام عنان، "اليوم لدينا تكنولوجيا متطورة أكبر مما ساعد في توفير لقاح لفيروس كورونا والآثار الجانبية للقاحات كورونا بسيطة، ولم يتم رصد آثار جانبية خطيرة".

وأكد إسلام عنان أن "كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة معرضون لمضاعفات فيروس كورونا، وفي غاية الأهمية حصولهم على لقاح كورونا في الفترة الحالية؛ لمنع تعرضهم إلى مضاعفات المرض".

ولفت إسلام عنان إلى أن "رؤساء الدول يأخذون اللقاح على الهواء أمام شعوبهم مثلما فعل الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن بأخذ لقاح كورونا"، مختتمًا "الصين تنتج 50% من الأوراق البحثية على مستوى العالم، ولديها أكبر مراكز للوبائيات في العالم؛ لأنها أكبر دولة لديها أوبئة، والصين دخلت في شراكة مع أمريكا في البحث العلمي للوبائيات، وهى قوية في إنتاج اللقاحات".

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