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رياضة

الخطيب يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي، تدعوه إلى الاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها المؤسسة يوم ٢٧ ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الكرة العالمية، واستلام جائزة النادي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط.

ووافق محمود الخطيب على قبول الدعوة في رده المكتوب على مؤسسة «جلوب سوكر» قبل ثلاثة أيام.

يذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠٪ للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠٪ من القرار لرأي الجمهور في التصويت الذي انتهي منذ ساعات. 

وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة قبل الانتهاء من التصويت، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

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