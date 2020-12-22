طبيب: تلقيح ربع مليون مواطن في روسيا وموسكو لم تطبق الحظر رغم زيادة الأعداد

قال الدكتور محمود الأفندي استاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية ، إنه هناك قفزة في أرقام الإصابات في روسيا وهذا أمر متوقع خاصة مع دخول فصل الشتاء .





وأضاف محمود الأفندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحكومة الروسية توقعت زيادة اعداد اصابة فيروس كورونا في فصل الشتاء وروسيا لم تطبق الحظر الكامل في روسيا رغم زيادة الإصابات ".





وتابع محمود الأفندي:" روسيا لم تغلق وجهزت نفسها بإنشاء أماكن علاج لمصابي فيروس كورونا وأنشأت أكثر من 150 ألف مكان لعلاج مصابي كورونا ".





واكمل محمود الأفندي:" 65% من مستشفيات روسيا بها مشغولة بحالات مصابة بفيروس كورونا".





ولفت محمود الأفندي:" هناك بروتوكولات صحية لمعالجة مصابي فيروس كورونا مما أدى إلى تقليل معدل وفيات المصابين "، مضيفا:" روسيا أنتجت لقاح وتم تلقيح ربع مليون مواطن في روسيا، وروسيا سوف تنتج 10 مليون جرعة شهريا في روسيا ".