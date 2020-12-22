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طبيب: تلقيح ربع مليون مواطن في روسيا وموسكو لم تطبق الحظر رغم زيادة الأعداد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  الدكتور محمود الأفندي استاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية ، إنه هناك قفزة  في أرقام الإصابات في روسيا وهذا أمر متوقع خاصة مع دخول فصل الشتاء . 

وأضاف محمود الأفندي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحكومة الروسية توقعت زيادة اعداد اصابة فيروس كورونا في فصل الشتاء  وروسيا لم تطبق الحظر الكامل في روسيا رغم زيادة الإصابات ".

 وتابع محمود الأفندي:"  روسيا لم تغلق  وجهزت نفسها بإنشاء أماكن علاج لمصابي فيروس كورونا وأنشأت أكثر من 150 ألف مكان لعلاج مصابي كورونا ".

واكمل محمود الأفندي:" 65% من مستشفيات روسيا بها مشغولة بحالات مصابة بفيروس كورونا".

ولفت محمود الأفندي:"  هناك بروتوكولات صحية لمعالجة مصابي فيروس كورونا مما أدى إلى تقليل معدل وفيات المصابين "، مضيفا:"  روسيا أنتجت لقاح وتم تلقيح ربع مليون مواطن في روسيا، وروسيا سوف تنتج 10 مليون جرعة شهريا في روسيا ".

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