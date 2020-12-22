سرعة زائدة .. مصرع 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

لقى 7 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وتروسكل على طريق بلنصورة بأبوقرقاص جنوب المنيا الصحراوى الغربى تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة نقل بمقطورة مع تروسكل على طريق بلنصورة على الصحراوى .





أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى العام .





وأفادت التحريات الأولية بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.



