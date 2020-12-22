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حوادث

سرعة زائدة .. مصرع 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:56 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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ايمن رياض
لقى 7 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وتروسكل على طريق بلنصورة بأبوقرقاص جنوب المنيا الصحراوى الغربى تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة نقل بمقطورة مع تروسكل على طريق بلنصورة على الصحراوى .

أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى العام .

وأفادت التحريات الأولية بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

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