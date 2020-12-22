ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احكموا على أدائه.. مدرب في ليفربول يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن الفريق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:03 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد "جاري أونيل"، المدرب المساعد لفريق ليفربول تحت 23 عامًا، أن محمد صلاح لا يظهر مع الفريق على أنه غير سعيد كما تتداول وسائل الإعلام.

وأثار محمد صلاح الجدل في الآونة الأخيرة، بعد تصريحاته التي رحب فيها بالرحيل عن ليفربول والانتقال إما لريال مدريد وإما لبرشلونة الإسبانيين.

وقال أونيل في تصريحات لجريدة ليفربول "إيكو"، "ما أسمعه عن الكيفية التي يتمرن بها صلاح في النادي لا تعطي الانطباع بأنه غير سعيد معنا".

وأضاف "أعتقد أنه يجب أن نحكم عليه بأدائه مع الفريق، وبالنسبة إليّ هو لا يبدو غير سعيد في ليفربول".

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد هدف صلاح التاريخي في إيفرتون.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

حسام البدري: سعيد بوصول محمد صلاح للهدف رقم 100 ودوره كبير مع المنتخب.. فيديو

ميلنر يشيد بأداء لاعبي ليفربول ويوجه رسالة لـ محمد صلاح

بعد هدفه في أتلانتا.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار

بنات محمد صلاح يخطفن قلوب متابعيه على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

الغرفة التجارية: مخزون العام الماضي وراء انخفاض أسعار البطاطس

بعد انخفاض أسعار البطاطس.. نقاش ساخن بين عزة مصطفى ومسئولي الزراعة والغرفة التجارية

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

خلال ساعات.. طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

رسالة طمأنة من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن