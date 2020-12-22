ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مواجهة كورونا.. حظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء في الأماكن المغلقة والمفتوحة بالمنوفية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهًا عامًا إلى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء كافة المصالح الحكومية، بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار جهود المنوفية لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقرر محافظ المنوفية، تخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية بنسبة 50% من إجمالى عدد العاملين بها، بعد استبعاد السيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة؛ وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذا إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

ووجه المحافظ بعدم عقد أى اجتماعات أو ندوات إلا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وحظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء سواء فى الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
 
وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مناشدا جموع المواطنين الالتزام الكامل بكافة الإجراءات حفاظا علي سلامتهم وتحقيقا للصالح العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحسبا لموجة ثانية.. محافظ بني سويف يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

عقوبات مغلظة.. برلمانية تحذر: عودة الحظر بسبب كورونا في هذه الحالة

برلماني: مصر تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على أرواح المواطنين

7 قرارات عاجلة لمحافظ البحيرة لمواجهة كورونا

التنمية المحلية تخفض قوة العمل بالوزارة بنسبة 50% للحفاظ على الموظفين من كورونا

محاربة كورونا.. محافظة أسيوط تفرض إجراءات صارمة وغرامات فورية على المخالفين

ترشيحاتنا

أحمد موسى: قريبا طرح أسهم شركتي وطنية وصافي في البورصة

بعد الظهور مع صاحبة السعادة.. محيي إسماعيل يتصدر تويتر.. ومغردون: عايش في كوكب تاني

12.6 مليون عامل.. أحمد موسى: القطاع الخاص في مصر يحتاج لدعم

صفقة سوبر في يناير.. الأهلي يضع سيناريو جديدا للتخلص من جيرالدو

بنس في مقدمتهم .. ترامب ينقلب على موظفي إدارته ويتهمهم بإفشاله

رحيل محمد صلاح وميسي.. 4 مفاجآت مدوية في عالم كرة القدم خلال 2021

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذه الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن