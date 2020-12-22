مواجهة كورونا.. حظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء في الأماكن المغلقة والمفتوحة بالمنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهًا عامًا إلى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء كافة المصالح الحكومية، بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار جهود المنوفية لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





وقرر محافظ المنوفية، تخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية بنسبة 50% من إجمالى عدد العاملين بها، بعد استبعاد السيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة؛ وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.





وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذا إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





ووجه المحافظ بعدم عقد أى اجتماعات أو ندوات إلا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وحظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء سواء فى الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.