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الغرفة التجارية: مخزون العام الماضي وراء انخفاض أسعار البطاطس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:26 م
البطاطس
البطاطس
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هاني حسين
قال حاتم النجيب  نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرفة التجارية، إن سعر كيلو البطاطس  يتراوح من 75 قرش لـ 2 جنيه، مضيفا:"  حذرنا منذ شعور بتواجد زيادة كبيرة في المعروض".

وأضاف حاتم النجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لابد من توافر قاعدة  بيانات الانتاج والتصدير لكل  محصول ".

وتابع حاتم النجيب:"  هناك كميات كبيرة من مخزون  البطاطس من العام الماضي والمنتجون كان عندهم أمل للبيع بأسعار مرتفعة مثل الأعوام الماضية ".

وأكمل حاتم النجيب:"   طوال العام الماضي كان يتراوح أسعار البطاطس 2 جنيه لـ 3 جنيه فقط وهناك انخفاض في أسعار البطاطس ".

ومن جانبه ناشد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإخراج الفلاحين من مقلاة البطاطس.

وقال نقيب الفلاحين، إن انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين، ويهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.

وكشف نقيب الفلاحين، عن أهم الأسباب التي أدت إلى تدني أسعار البطاطس حتى وصل كيلو البطاطس لـ 70 قرشًا على رأس الغيط بأقل من 50% عن سعر التكلفة، ومنها زيادة المساحة المزروعة هذا العام والتي تزيد على الحاجة المحلية وعقود التصدير.

وأضاف نقيب الفلاحين، "زادت المساحة المنزرعة من البطاطس في العروات الثلاث (الشتوي والصيفي والنيلي )عن 400 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 11 طنًا للفدان الواحد".
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