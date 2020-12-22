أحمد موسى: قريبا طرح أسهم شركتي وطنية وصافي في البورصة

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح منذ أكتوبر عام 2019، أنه سوف يتم طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، موضحا أن البعض وقتها شكك في الأمر .





وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والذي يقدمه علي فضائية «صدى البلد»، أن الأمر قيد التنفيذ في بداية العام القادم، مشيرا إلى أن الدولة تعطي مجال للمصريين في شراء أسهم في الشركات التابعة للقوات المسلحة لمناقشة الشركات ورجال الأعمال.





وأكد موسى، أن الدولة سوف تطرح شركات لها نجاحات كبيرة في السوق؛ مرددا: «عندما يصرح الرئيس السيسي فإن الأمر يتم تنفيذه دون تردد لأن كل تصريح عن دراسة كاملة».





وأشار موسى إلى أنه سوف يتم طرح أسهم لشركتي وطنية وصافي في البورصة المصرية.