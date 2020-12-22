محافظ الفيوم يُشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والأستاذ رفعت ضاوى عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والمصالح والمديريات.





شدد محافظ الفيوم في بداية الاجتماع، على أن المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية في منتهى الحساسية نظرًا للموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية "كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات بشكل مستمر" للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تتسبب في انتشار العدوى بالفيروس.





ولفت المحافظ إلى أن الدولة تسير بخطى جادة في مواجهة العدوى بفيروس كورونا، منعًا لتصعيد الإجراءات والحفاظ على المشروعات الاقتصادية، موضحًا أن الالتزام بالإجراءات التى أقرتها الدولة لمواجهة تلك الجائحة، من منطلق الأخذ بالأسباب تجنبًا لتفشي المرض بين المواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على عدم تصعيد الإجراءات حال التزام المواطنين حفاظًا على سير الأعمال بكافة القطاعات.





ووجه محافظ الفيوم، بعمل حملات مكثفة لتعقيم وتطهير كافة المنشآت الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين بالبنوك ومكاتب البريد وأمام ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن الحملات التوعوية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لحث المواطنين على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لحمايتهم من عدوي الفيروس، لافتا إلي أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيسي في إنجاح أي إجراءات تتخذها الدولة.













وأوضح محافظ الفيوم بأن المحافظة تعمل على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المملوكة لها ومنها مصنع أعلاف جرفس، لافتًا إلى أنه يتم عمل دراسة اقتصادية متكاملة لتحقيق أقصى استفادة منه بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، وفيما يتعلق بقطاع الطرق أوضح المحافظ بأن المحافظة تضع قائمة بالأولويات بحيث يتم الانتهاء من المشروعات العالقة بمجال رصف الطرق وخاصة الطرق التى تربط المدن ببعضها البعض، ثم الطرق التى تربط المدن بمجالس القرى ثم الطرق التى تربط بين الوحدات القروية.





وأشار المحافظ بأن المحافظة تولى اهتماما بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون وخاصة القرى منخفضة المناسيب الأرضية لتعرضها للغرق، لافتًا أن الاجهزة التنفيذية خلال أزمة السيول الأخيرة واجهت الأزمة، وتم رجوع الحياة إلى طبيعتها بتلك القرى بشكل شبه كامل خلال 3 أيام، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الري للحفاظ على هذه القرى، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال محطة البطس بشكل كامل ودخلت التشغيل الفعلى.





وأكد بذل المزيد من الجهد والعمل من خلال المنظومة التشاركية والتنسيق بين مختلف الجهات، لافتًا أن الدولة تنفذ لأول مرة مبادرة "التخطيط والعمل التشاركي" والتي تعتمد على إشراك كافة فئات المجتمع، لوضع الخطط التنموية التى تشتمل على الاحتياجات الضرورية والملحة للمواطنين، لافتًا إلى أن فكرة التخطيط التشاركي التى تنفذها الدولة تقوم على عقد عدة لقاءات، تشارك فيها كافة الجهات والمواطنين لوضع الموازنة التشاركية والمشروعات التى سيتم تنفيذها والجهات المنفذة ومدة ومراحل التنفيذ، لتحقيق النتائج المستهدفة ويكون لتلك المشروعات عائد ملموس على المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مجلس الوزراء يعملان لتطوير عدد من القرى بمركزي يوسف الصديق وإطسا كمرحلة أولى من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.





وطالب رفعت ضاوى عضو مجلس النواب بتوفير موقف لسيارات الأجرة خط سنورس / الجيزة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، إضافة لتوفير وسائل المواصلات سنورس / مدينة الفيوم، ومدينة الفيوم / بنى سويف تخفيفًا على المواطنين وطلاب الجامعة، فضلًا عن تمهيد طريق سنورس/ سنهور القبلية





كما وجه المحافظ بتنظيم حملات يومية لرفع التعديات من على جانبي الطريق ومعالجة الحفر وإجراء الترميم اللازم تيسيرًا للحركة المرورية، وفي ذات السياق وجه محافظ الفيوم بشن حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات بطريق قرية سنهور القبلية مرتين يوميًا صباحًا ومساءً بالتنسيق بين مسئولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق، وبشأن الباعة الجائلين بميدان سنورس، أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم توفير قطعة أرض تابعة لشركة مصر للبترول بالتنسيق مع وزارة البترول لإنشاء سوق حضاري نموذجي، فضلًا عن مخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص تلك القطعة إلى محافظة الفيوم.

وبشأن مطلب أحد المواطنين لإنشاء قسم لشرطة المرافق بسنورس، وإقامة عدد من المشاريع بسور مصنع الأعلاف بجرفس، وتفعيل عمل وحدة الملاريا لمقاومة الذباب والناموس والمشاركة في أعمال التطهير والتعقيم بالمشاركة مع الجهات المعنية، أوضح المحافظ بأنه سيتم التنسيق مع مدير أمن الفيوم لدراسة وبحث إنشاء قسم لشرطة المرافق بسنورس، وبشأن سور مصنع جرفس وجه محافظ الفيوم بدراسة استغلاله بعمل مشروعات صغيرة للشباب لتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بعد الرفع المساحي للمنطقة، كما وجه بمراجعة أعمال وحدة الملاريا لتفعيل دورها.





وبشأن مستشفى سنورس، أكد المحافظ بأن كفاءة التشغيل سترتفع تبعًا للحاجة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة ومسئولي التأمين الصحي لتجهيز مستشفى فيديمين، موضحًا أنه تم تجهيز 20 سرير رعاية متوسطة بمستشفى سنورس المركزي خلال الموجة الأولى لكورونا، فضلًا عن تجهيز نزل الشباب بالسيليين وعمارات الإسكان بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا لعزل الحالات البسيطة لمصابي كورونا، كما وجه المحافظ بتوفير مسئول لصرف ألبان الأطفال بمستشفى سنهور القبلية، وجاء هذا ردًا على مطلب أحد المواطنين بتوفير ألبان الأطفال بالمستشفى.





وبشأن شكوى أصحاب السيارات يتضررون من إجراءات الترخيص وإحلال وتجديد السيارات القديمة، أكد محافظ الفيوم على عقد اجتماع بين مسئولي البنك الزراعي وفرع جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويل بنكى لهؤلاء المتضررين لإحلال وتجديد سياراتهم مع تيسير الإجراءات لهم.





كما وجه المحافظ بمسح شامل لكافة الطرق بمدينة سنورس لعمل المعالجة والترميم اللازم لها تيسيرًا للحركة المرورية، مؤكدًا على حسن استخدام كافة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، كما وجه مسئولي الري لمعاينة طريق عزبة رحيم لبحث ودراسة آلية تبطين المصرف الموازى له، فضلًا عن مراجعة طريق القاهرة القديم الذي يمر داخل مدينة سنورس المقام أعلى بحر تنهلة بعد تغطيته لحل مشكلة تسرب مياه الري منه مما يضر بمنازل المواطنين.