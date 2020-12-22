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برلمان

بعد واقعة عقار بولاق أبو العلا.. ما هى عقوبة التنقيب عن الأثار؟

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:29 م
التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار
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سماح أنور
حلم الثراء الفاحش يرواد العديد من الأشخاص ومن المعروف قديما أن "كنوز الفراعنة" الحلم الأشهر لسكان المحافظات التي تتمتع بوجود مناطق أثرية بها مما أوجد إتجاها للبحث والتنقيب عن هذه الأثار من قديم الأزل ويتم ذلك عن طريق بيعها وتهريبها خارج البلاد،  بسبب جنون المال الذي سيطر علي العقول وأصبحت الغاية هي جلبه بطرق غير مشروعة رغم خطورة الأمر.

وواجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم علي غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم علي إرتكاب هذه الجرائم التي من شأنها إنتهاك حقوق الدولة بإعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.


وألزم الدستور حماية  الأثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم


عقوبات قانون حماية الأثار

 نص في الماده مادة: 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
 
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.



 يأتي ذلك بعد أن قام صاحب عقار ببولاق أبو العلا وبصحبته أحد الجيران بالحفر للتنقيب عن الآثار داخل العقاتم  تم ضبط احدهم بينما لاذ صاحب العقار بالهرب، 

وامر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


وأكدت تحريات ومعلومات المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا قيام شخص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار ، وأمكن ضبط شخص - مقيم بالعقار المشار إليه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضي، وعثر بداخله على حفرة قطرها 3 متر بعمق 3 أمتار، ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول (5 أمتار)  وأدوات التنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع صاحب العقار (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، واتُخذت الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب

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