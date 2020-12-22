مستشارة وزيرة الصحة: راجعنا لقاح كورونا الصيني في لجان البحث العلمي وليس له أضرار.. فيديو

أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان لشؤن البحوث أن اللقاح الصيني سينوفارم له اربع تقنيات اساسية تستخدم لتصنيع اللقاحات مؤكدة أن إستخدام اللقاح لا يسبب أي ضرر.





وأضافت عاصم خلال لقاء لها لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن اللقاح الصيني يستخدم بشكل عادي وعلى حسب درجة الحرارة العادية مؤكدة أن ذلك يكون وفقا لبرنامج وزارة الصحة للتطعيمات.





وتابعت مستشارة وزيرة الصحة والسكان لشؤن البحوث أنه سيكون هناك أولويات في البداية للحصول على اللقاح وهي الطواقم الطبية ومن هم على تعامل بشكل مباشر مع كورونا موضحة أنه بعد ذلك سيتم طرحه للشعب المصري بالمجان.





وأشارت عاصم إلى أن الوزارة شاركت في دراسة لقاح سينوفارم وتمت مراجعة كل ما يختص باللقاح الصيني في لجان البحث العلمي والنتائج الخاصة به حتى نقوم بالموافقة على إستخدامه



