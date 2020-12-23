هل نجحت منصات التعليم الإلكترونية في جذب طلاب المدارس؟.. وزير التعليم يجيب بالأرقام

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حيث قال وزير التربية والتعليم : أن منصة حصص مصر للمرحلة الثانوية سجل عليها 900 ألف طالب في اول اسبوعين من اطلاقها ، و منصة ذاكر "مكتبة رقمية" الالكترونية حققت عليها 250 مليون مشاهدة ، و منصة بنك المعرفة المصري حققت 350 مليون مشاهدة .





وعلق وزير التربية والتعليم ، هذه الارقام ضخمة جدا ، و معظم الطلاب يحرصون على التواجد على منصاتنا طوال النهار ، وبالتالي أعتقد ان هذه المنصات أفادت ناس كثيرون جدا.





وكانت قد قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق عدد من المنصات الإلكترونية وهذه المنصات هي:





- منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home



- منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp



- منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/



- منصة ادمودو للتواصل وتقديم الأبحاث https://edmodo.org/



- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.eg





- منصة حصص مصر https://www.hesas.eg





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وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" مختصرا يشرح معلومات عن كل منصة:

منصة بنك المعرفة المصري

تهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقميا للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل هذا المحتوى نصوصا ومقالات ورسومات وصورا ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس.



منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي وهي منصة إلكترونية مخصصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يدخل عليها الطلاب لأداء الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت الخاصة بها، وقد تحملت هذه المنصة خلال الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي التي انطلقت الاحد الماضي أكثر 580 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية دون أي أعطال.



منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" وهي مكتبة رقمية ضخمة جدا، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية، وقد تم استحداث هذه المنصة بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا بـ 4 أيام فقط، وكان الهدف هو مساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد في ظل ظروف تعليق الدراسة وإغلاق المدارس مع قرب فترة التقييمات.



وقد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الأساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.



منصة ادمودو للتواصل وتقديم الأبحاث وهي منصة جديدة تم استحداثها أيضا بعد ظروف تعليق الدراسة في المدارس بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذه المنصة تهدف إلى توفير فصول افتراضية لطلاب المدارس تحاكي نفس فصولهم التي كانوا يذهبون إليها في مدارسهم، حيث تساعد هذه الفصول الافتراضية المتاحة على المنصة في توفير التواصل الإلكتروني اللازم بين الطلاب والمعلمين، لتعويض فترة تعليق الدراسة، وتقديم الإرشادات اللازمة من المعلمين للطلاب في عمل المشروعات البحثية.



ومن المقرر أن تستخدم هذه المنصة أيضا في رفع المشروعات البحثية الخاصة بطلاب المدارس من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي ليتم تقييمها من جانب وزارة التربية والتعليم في موعد أقصاه 15 مايو 2020 .



منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الاعدادية وصفوف الثانوية وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، هذه المنصة هي منصة جديدة و الدخول عليها مجاني، أعدها فريق التعليم الإلكتروني في الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه المنصة ستقدم للطلاب فصولا حية لتقديم مراجعات المرحلة الإعدادية والثانوية العامة.

وقال إن منصة البث المباشر للفصول الافتراضية تستخدم تكنولوجيا حديثة جدا، قامت بإعدادها شركة سيسكو أو مايكروسوفت.

وأضاف: "بمجرد الدخول على هذه المنصة الجديدة سيجد الطالب أنه ملزم باختيار المرحلة الدراسية"، مشيرًا إلى أن المتاح الآن على المنصة فصول على الهواء من أفضل الأساتذة في وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفوف الثالث الإعدادي والأول والثاني والثالث الثانوي".

وتابع: "بمجرد اختيار السنة الدراسية سيجد الطالب جدول البث المباشر الخاص الصف الدراسي الذي تم اختياره".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب سوف يجد هذه الفصول على الهواء على مدار الأسبوع، مؤكدا أن الفصل الواحد يحتمل دخول 10 آلاف طالب معا في وقت واحد، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للتعلم عن بعد.

ويمكن الدخول على منصة البث المباشر من خلال الدخول على https://stream.moe.gov.eg/

منصة حصص مصر أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة "حصص مصر" للمرة الأولى لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

و توفر منصة حصص مصر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

كما وفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية" ، و تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المنصات التعليمية الالكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس لمنحهم مصادر تعليمية متنوعة ، لاقت اقبالا كبيرا من الطلاب و حققت نجاحا مبهرا.