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تعليم

بسبب التزويغ .. مدير إدارة بنها التعليمية يحيل بعض العاملين للتحقيق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:37 م
عبد الرحمن فتح الباب
عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية
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إبراهيم الهوارى
فاجأ عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية اليوم الثلاثاء مدرسة الشهيد صلاح الدين قدري الإبتدائية بنقباس في إطار سلسلة جولاته الميدانية على المدارس بناء على تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. 



وأحال مدير عام الإدارة المدرسة للتحقيق بسبب تزويغ بعض العاملين أثناء اليوم الدراسي. 

واطمأن فتح الباب على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم  داخل المدرسة لمواجهة الأمراض والأوبئة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد فتح الباب على ضرورة ارتداء جميع العاملين للكمامات واستخدام الجهاز في قياس درجة حرارة كل العاملين بالمدرسة من أول حضورهم للعمل في الصباح الباكر.

من ناحية أخري تفقدت سماح محمد ابراهيم وكيلة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية يرافقها عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية مبني ديوان إدارة بنها التعليمية في إطار سلسلة جولتها على دواوين الإدارات التعليمية بالمحافظة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومراعاة تطبيق التباعد الإجتماعي بين الموظفين وارتداء الكمامات ومستوى نظافة الطرقات والحمامات. 
وشددت وكيلة المديرية على نظافة الطرقات والحمامات واتباع الإجراءات الاحترازية.

كما شددت علي ضرورة إزالة العقبات أمام أولياء الأمور وضرورة تلبية الطلبات وعدم تأخيرها واستمعت لكافة الشكاوي من الموظفين وضرورة حلها بأسرع وقت.

وقامت الدكتورة وفاء طنطاوي مدير إدارة شبين القناطر بزيارة مدرسة الشهيد رضوان عثمان التجارية بنات وتابعت سير العملية التعليمية وشددت علي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما تابع محمد عبد المقصود مدير إدارة قليوب التعليمية مدرسة السلام الابتدائية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة و تابع  خلال الزيارة فصول رياض الأطفال والأمن والإشراف اليومي حيث أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تطبيق الإجراءت الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما تفقدت اليوم وكيل إدارة طوخ التعليمية عزة عطا العديد من المدارس.

وأكدت علي تطبيق الإجراءات الاحترازية بإنتظام وبصفة يومية للحفاظ على سلامة أبناءنا والعاملين واكدت على رفع العلم وعلم شعار المحافظة وطلاء الأسوار والبوابة بعلم مصر.
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