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مسئول بالزراعة: إنتاجنا يفوق المليون ونصف طن بفضل المزارعين والتقاوي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد المهندس محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أن المزارعين المصريين هم السبب الرئيسي في زيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي، لافتا إلى أن هناك زيادة في انتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة البطاطس.

وأضاف محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن انتاجية متوسط الفدان 11 طن للفدان، مفيدا بأن انتاجانا هذا العام فوق المليون ونصف طن بفضل جهود المزارعين والتقاوي الجيدة.

واستكمل المهندس محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أن: "لدينا فائض وزيادة في المعروض لأمرين الاول بسبب زيادة المساحة اكثر ب30 الف فدان عن الموسم الماضي، وثانيا جهود الوزارة مع المزارعين، ومحصول البطاطس يحتاج إلى وضع منظومة تسويقية تحت رعاية التعاونيات الزراعية ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية وده دور مؤسسات في الدولة اهمها مؤسسات الغرفة التجارية".

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