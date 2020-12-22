مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى يكرم إلهام شاهين.. صور

كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي فى دورته الخامسة الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وذلك فى حفل الختام الذي أقيم اليوم، وحرص المهرجان على عرض فيلم عن أبرز أعمال الفنانة.

وعلى الجانب الآخر كانت قد أعلنت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، أنه سيتم طرح فيلمها الجديد "حظر تجول" بدور العرض السينمائي يوم 30 ديسمبر الجاري.

ونشرت الهام شاهين بوستر الفيلم وعلقت قائلة: "فيلم حظر تجول ابتداء من الأربعاء 30 ديسمبر في جميع دور العرض".

وكانت الفنانة إلهام شاهين، فازت بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

صفية العمري تهنئ إلهام شاهين بحصولها على جائزة أفضل ممثلة في القاهرة السينمائي





وشهد مهرجان القاهرة السينمائي العرض العالمي الأول لفيلم "حظر تجول"، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.