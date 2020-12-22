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أخبار البلد

مستقبل وطن يعقد أول ندوة تثقيفية عن التسويق السياسي.. غدا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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محمد غالي
يعقد حزب مستقبل وطن بمركز ابوالنمرس، برئاسه محمد سعيد هلال، غدا الاربعاء ندوه تثقيفية تحت عنوان التسويق السياسى كمدخل لنجاح الأحزاب وذلك بأكاديمية طيبه ويحاضر فى الندوه الدكتور هشام البحيرى استاذ اداره الاعمال بكليه تجاره جامعه القاهره فى وجود اللواء حسام عاشور ايوب عضو مجلس النواب بمركز ابوالنمرس والامين المساعد للشئون البرلمانيه بالحزب بمحافظه الجيزه.

وذلك انطلاقآ من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذ توجيهات المهندس اشرف رشاد الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب وتحت اشراف النائب عادل ناصر الأمين العام لمحافظة الجيزة.

وقال محمد هلال، ان هذه الندوه الغرض منها تدريب الحاضرين من الحزب على كيفيه التسويق السياسي ومشاركة اكبر عدد من المواطن فى حزب مستقبل وطن وأخبارهم مبادى الحزب وأن هدفه هو خدمه الموطن فى المقام الاول وحل مشاكله.
وسوف يحضر الندوه رمضان العزالى ووحيد صالح وحسن العفش الامناء المساعدين للحزب بالمركز وسيد عمران امين التنظيم بالمركز وداليا كرم عبدالجابر امينه المراه بالمركز ونيفان الفقى وناديه رحب وفاطمة مسعد رفاعى وعبده نصار وحسام الزغبى الامناء المساعدين واعضاء هيئه مكتب الاعلام وجميع امناء الوحدات واعضاء هيئه المكتب بالحزب.

واضاف هلال ان الندوه تاتى في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتذليل كافة العقبات التي يمكن ان تواجه المواطن
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