ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

متحدث نادي الإسماعيلي يكشف أسباب تعاقد الدراويش مع طلعت يوسف لقيادة الفريق

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
Advertisements
حسام الحارتي
قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، إن إدارة الدراويش تعاقدت مع طلعت يوسف لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" طلعت يوسف سيتولى منصب المدير الفني ويعاونه محمد وهبة وسعفان الصغير، و سيعلن اسم المدرب المساعد قريبًا جدًا".

وتابع :" طلعت يوسف أشاد بإمكانيات النادي وبلاعبي الدراويش، ونهيئ كامل الظروف للنجاح مع الفريق".



وأكد :" طلعت يوسف يلعب كرة هجومية ولكنها متحفظة ولايعتمد على الكرة الدفاعية، ونثق في قدرته على إعادة الإسماعيلي لكرته الجميلة".

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكره تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الاول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الموسم كارثي لنا.. الإسماعيلي: شكلنا لجنة فنية لإدارة شؤون الكرة

الإسماعيلي ينتقد لاعبي النادي الأهلي: بيتكبروا علينا.. فيديو

علاء وحيد: توصلنا لاتفاق مبدئي لعودة فخر الدين بن يوسف.. فيديو

هل يعود محمد عواد للإسماعيلي.. المتحدث الرسمي يجيب.. فيديو

الإسماعيلي يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من رصيده بمسابقة الدوري

رسالة من طفلة مصابة بالسرطان إلى لاعبي النادي الإسماعيلي.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن| رد قوي من محمد سامي على منتقدي تدخله فى مسلسل زوجته.. رئيس غرفة صناعة السينما عن موسم رأس السنة: الخسائر كبيرة.. شائعات طاردت أنغام

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استمارات التقدم لامتحانات الإعدادية

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

بيان من الخارجية السودانية ردًا على التشريع الأمريكي لإعادة الحصانة السيادية

إعجاز علمي.. لماذا شمع النحل سداسي الشكل دون باقي الأشكال الهندسية؟

متى يتم تنفيذ حظر التجول وتأجيل الدراسة؟.. وزير التعليم يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20

قبل النوم.. حيلة غريبة لعلاج تورم القدمين

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا