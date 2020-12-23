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أخبار العالم

وصمة عار.. ترامب يطالب بتعديل حزمة مساعدات أقرها الكونجرس لمتضرري كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:25 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بتعديل خطة الإنعاش الاقتصادي، ورفع قيمة المساعدات التي أقرت للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمة مصورة أنه لن يوقع على حزمة المساعدات المالية التي أقرها الكونجرس مؤخرا قبل تعديلها.

ووصف ترامب خطة المساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، والتي أقرها الكونجرس مؤخرا، بأنها "وصمة عار" داعيا لإجراء العديد من التغييرات.

وطالب الرئيس الأمريكي بزيادة المدفوعات المباشرة للأفراد والعائلات المتضررين من وباء كورونا من 600 إلى 2000 دولار.

وفي وقت سابق، وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ويشمل مشروع القانون منح  600 دولار للأمريكيين فضلا عن مدفوعات إضافية لمن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة.
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