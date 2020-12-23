ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد الفيشاوي يكشف عن أحدث أفلامه.. صورة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:09 ص
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
Advertisements
محمد بدران
كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الأول لأحدث أفلامه "30 مارس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وخالد الصاوي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وضم البوستر النجم احمد الفيشاوي وخالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد خالد صالح وصبري فواز وأسماء ابو اليزيد وعلق قائلاً "30 مارس".

فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلاً.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

"30 مارس" يشرف على إنتاجه إبراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.

وفي سياق اَخر، انتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "قمر 14" مع المخرج هادي الباجوري.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمر 14.. سر انسحاب دينا الشربينى من الفيلم | تفاصيل

شاهد.. ياسمين رئيس برفقة زوجها هادي الباجوري في كواليس جارة القمر

صورة جديدة لـ ياسمين رئيس بصحبة زوجها المخرج هادي الباجوري.. شاهد

مسلسلات رمضان 2021 .. السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي

أحمد خالد موسي يروج لـ «30 مارس» بـ أفيش الفيلم .. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد موسى يحذر المصريين: وضع كورونا في منتهى الخطورة

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

كارثة أمريكية خلال 2020.. الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة قتلى في تاريخها بسبب كورونا

جيرالدو يهدد الأهلي بسبب 40 مليون جنيه

مشهد مروع.. تمساح ضخم آكل للحوم البشر يفترس آخر صغيرا

فزت بالبطولات في وقت صعب.. كارتيرون يتحدث عن تجربته مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وش السعد.. عريس يربح مبلغاً خيالياً في يوم زفافه.. صور

عملاق الطرق الوعرة يصل الخليج.. نيسان إكس تيرا 2021 | صور

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها