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فن

كليب صاحي الليل لـ جورج وسوف يتخطى 1.5 مليون مشاهدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حقق فيديو كليب "صاحى الليل" لـ سلطان الطرب جورج وسوف أكثر من 1.5 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر يوتيوب.
أغنية «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، من كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري. 

وتقول كلمات الأغنية: 

يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحدة
ومين يقدر ينام الليل هو وخيالو مع واحده
في ناس بتنام على احدى عشر او اثني عشر وناس واحده
وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة

صباح الفل ع العشاق
صباح الفل ع الصاحيين
هغني لكل حد اشتاق
واقولو ياليل واقولو ياعين

شافوني الناس وقالو حرام ياعيني عليه ما بينمشي
ده لو عشق الاحبه حرام هدوب برضه ما حرمشي
خلاص القلب داب دوبان وحب خلاص وما سلمشي
ولو كانت سكة العشاق خطر انا في الخطر همشي

يذكر أن آخر أعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".

وتقول كلمات الأغنية: "سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللى نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللى هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبى وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل فى الأحلام".
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