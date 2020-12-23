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حوادث

مصرع مسن تحت أنقاض منزله المنهار بقنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

لقى شخص مسن، مصرعه تحت أنقاض منزله  في قرية العزب المصري التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطه دشنا، يفيد بانهيار منزل في نجع العجمى بقرية العزب المصري نتج عنه مصرع السيد جاد الكريم 90 عاما.


تبين من المعاينة الأولية، أن المنزل مبنى من الطوب اللبن و مكون من طابقين، و أن الانهيار أسفر عن مصرع شخص ولم يتم رصد أى إصابات.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بسيارة اسعاف  لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو بحرى بدشنا.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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