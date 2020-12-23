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أخبار العالم

%2 من المواطنين مصابون.. روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
روسيا تسجل قفزة جديدة
روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 27250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 28776 إصابة في اليوم السابق.


وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في روسيا منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى  مليونين و933753 إصابة مؤكدة منها 537325 حالة نشطة.


وأوضحت الصحة الروسية أنه لم يتم ظهور أعراض الإصابة لدى 14.9% من المرضى الجدد.


وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 549 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.


وأضافت الصحة الروسية أن 24447 مريضا تماثلوا للشفاء من العدوى، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وبذلك بلغ إجمالي عدد المتعافي من الفيروس مليونين و343967 حالة.


وتخطت نسبة المصابين بـ"كوفيد-19" بين مواطني روسيا الـ2%.


وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في روسيا حتى اليوم لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي عتبة الـ87 مليونا (393 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، فيما لا يزال أكثر من 641 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.
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