ضمن المبادرة الرئاسية.. محافظ سوهاج يبحث آليات تطوير 7 مراكز و181 قرية و1123 نجعا

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 7 مراكز بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.
وأوضح محافظ سوهاج أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، موزعة على 50 مركز إداري، مشيرا إلى أن نصيب سوهاج منها 7 مراكز إدارية وهي " المراغة، المنشاة، دار السلام، ساقلتة، البلينا، جرجا، طما "، تشمل 181 قرية و 1123 نجعا وتابعا، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.
وقد استعرض الدكتور هشام الهلباوي تفاصيل المخطط العام للمبادرة الرئاسية من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.
وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكريم ومنح شهادات التقدير المقدمة من وزارة التنمية المحلية للسيدة " فريدة سلام " رئيس حي غرب سوهاج، وعدد من العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي، غرب وحي شرق، ومجلس مدينة سوهاج، ومسئول تحسين الخدمات بوحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، نظرا لجهودهم في دعم تحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
دشن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، مشروع " تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية " للمناطق الصناعية " بغرب طهطا، وغرب جرجا "، بتكلفة تبلغ مليار و400 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ووفد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأوضح " الفقي " أن أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج تبدأ بالمنطقتين الصناعيتين بغرب طهطا، وغرب جرجا، حيث تشمل الأعمال توصيل " شبكات المياه والصرف الصحي، والغاز، وشبكات الحريق والكهرباء، والاتصالات"، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030.
شملت جولة المحافظ ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفقد سير العمل بعدد من المصانع بمنطقة غرب طهطا الصناعية، منها مصنع "سيتى فودز للصناعات الغذائية، ومصنع الخشب المضغوط"، كما تفقدا موقع مدينة الأثاث والمخصص لها مساحة ١٧٠ فدان.
وعلى هامش التدشين عقد "الفقى" و"الزلاط" اجتماعا بحضور ممثلي شركات " مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء" وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، والمكتب الاستشاري الهندسي، وعميد كلية الهندسة جامعة سوهاج المستشار الهندسي للمحافظة، ومدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، ومديري المناطق الصناعية، وذلك لوضع آليات العمل بالمشروع خلال المرحلة القادمة .
وشدد المحافظ على ضرورة العمل والتعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبات، لافتا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، ووضع آلية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز بشكل دوري.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الجدية في تناول مشروع البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج؛ لتحقيق التنمية لتلك المناطق، وهو ما سينعكس على محافظة سوهاج ومواطنيها، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروع رفع كفاءة وتطوير المناطق الصناعية، لافتا إلى العمل على الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرا .
كما عقد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظ سوهاج لقاء مع عدد من المستثمرين بسوهاج من مختلف المناطق الصناعية، وذلك للاستماع إلى أهم الشكاوى والموضوعات الخاصة بالمستثمرين والعمل على حلها، وأكد رئيس الهيئة على الدعم التام من الهيئة للمستثمرين والعمل على حل جميع مشكلاتهم، لافتا إلى وضع خطة استراتيجية للمناطق الصناعية من خلال تدريب مديري المناطق الصناعية، والمستثمرين، ودراسة تكوين مجالس إدارات للمناطق الصناعية تضم ممثلين من " الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمحافظة، والمستثمرين".