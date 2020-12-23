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رياضة

محمد شريف: هدفنا اللقب العاشر إفريقيًا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة اليوم أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، بمثابة ضربة البداية في مشوار الدفاع عن اللقب وتحقيق  البطولة العاشرة.

وقال شريف: «نريد أن نبدأ البطولة بشكل قوي ومميز ــ رغم أن المنافس قد يكون غير معروف بشكل قوي بالنسبة لنا ــ والملعب كعادة معظم الملاعب الإفريقية، والأجواء صعبة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ورغم ذلك نلعب دائما من أجل الفوز؛ سواء داخل مصر أو خارجها».

وعلق شريف على حديث محمد شيجا رئيس نادي سونيديب حول القرعة  التي لم تكن رحيمة بناديه؛ بسبب مواجهة الأهلي في دور الـ٣٢ للبطولة قائلا : «النادي الأهلي أكبر فريق في إفريقيا وحديث رئيس سونيديب طبيعي، حيث إن مواجهة الأهلي تمثل ضغطا وعبئا عليهم، لكن هدفنا الدائم هو المكسب».

ووجه شريف الشكر لمجلس ادارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توفير طائرة خاصة للفريق للسفر للنيجر؛ لأنها منحت اللاعبين راحة كبيرة بدلا من السفر عبر رحلات الطيران العادية التي تكون مرهقة للفريق؛ سواء من خلال طول ساعات الطيران أو الترانزيت في أكثر من دولة.

وقال شريف إن الحديث عن مواجهة الزمالك بالدوري حاليا مبكر جدا؛ لأن تركيز الجميع الآن في لقاء سونيديب ثم التفكير في لقاء الزمالك.
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