فى حملات بالقاهرة.. ضبط 5934 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة حملاتها لضبط سائقي السرفيس غير الملتزمين بارتداء الكمامة، فى الوقت الذى شنوا حملة على المحال التجارية المخالفة لقرار مجلس الوزراء، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط 5934 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم تحرير 499 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.





يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس ( كورونا ) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.





فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (499) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5934) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.