كرم جبر: القوة الناعمة أعطت للوطن تميزا.. والجمهور يبحث عن الفن الأصيل

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك عددا من المثقفين والأدباء والمخرجين يساوون دولة اخرى ، والقوة الناعمة المصرية التي نفتخر بها في كل المواقف ونرى الفنان المصري زعيم في مكانه مثل المسلسلات الوطنية كرأفت الهجان.





واشار جبر خلال كلمته بالحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام عن الدراما المصرية : هناك قصور وتساءل عن السبب " اما عن الإعلام أو الجفاف في هذا المجال"، و مصر ولادة لكنها تحتاج إليه.





واشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الى انه حدث في الفترة الأخيرة ضرب للقوة الناعمة المصرية فالفن المصري اعطى للوطن التفرد والتميز، وحدث غزو كبير جدا للمسلسلات التركية والهندية لكن في الفترة الأخيرة عاد المسلسل المصري قوي في رمضان الماضي وعاد لمكان الصدارة مرة أخرى" بحسب تعبيره.





وتسال جبر كيف نقدم فن اصيل يعبر عن المجتمع فأحيانا يقدم المجتمع باعتباره مجتمع القصور، وعندما تم عمل مسلسل الاختيار راينا الجمهور يسعي للفن الأصيل وليس للأعمال الترسو فهم يريدون فن جاد يلتف حوله الناس.





ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية عن الدراما المصرية بحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوي والنقاد .



