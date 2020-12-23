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أخبار البلد

مدبولي: مصر حققت نجاحات عديدة في ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من جهات كثيرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة بشأن دور الإعلام العربي في الوقت الراهن، في ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية المُحيطة، وذلك خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي 2020، في دورته التاسعة عشر التي تقام افتراضيًا، توجه في مستهلها بالتحية للمشاركين في المنتدى السنوي، الذي يُعقد تحت رعاية  كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة،  رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. 

وأكد رئيس الوزراء أن مصر حقَّقَتْ نجاحاتٍ عديدةً في ملفِ الإرهابِ رغمَ الدعمِ الكبيرِ الذِي يتلقَّاهُ منْ جهاتٍ كثيرةٍ، وأن مصر مَا زالَتْ في طريقِهَا للقضاءِ عليهِ وبترِهِ منْ جُذورِهِ، وتساندها وسائل الإعلامِ المهنية في توضيحِ الحقائقِ وكشفِ الوجهِ الحقيقيِّ للإرهابِ وإظهارهِ للمجتمعِ الدوليِّ ليكونَ شاهدًا وداعمًا لِمَا تقومُ بِهِ مصرُ في حمايةِ أرضِهَا والمنطقةِ بأسرِهَا، بلْ والعالمِ كلِّهِ منْ خطرِ الإرهابِ..   ونُدرك ضرورة وأهمية سلاحِ الإعلامِ والتوعيةِ في مثل هذه الحروب، ولذا أحيى جهودَ مؤسساتِ الدولةِ الإعلاميةِ ومراكزِهَا الفكريةِ وجامعاتِهِا في إبرازِ مساوئِ الإرهابِ التي تُعانِي منْهَا جميعُ الدولِ، وتفكيكِ المنظومةِ الفكريةِ للتنظيماتِ الإرهابيةِ وتحليلِهَا للقيامِ بمُعالجتِهَا وحمايةِ شبابِنَا منْ أغلالِهَا.

ولفت مدبولي إلى أنه معَ تفشِّي جائحةِ كورونا وتداعياتِهَا الخطيرةِ التِي طالَتْ العالمَ بأسرِهِ، مِمَّا كانَ له بالغُ الأثرِ على جميعِ نواحِي الحياةِ ورغمَ محاولةِ البعضِ تقليلَ، وإنكارَ الجهدِ المبذولِ مِن الدولةِ   والحكومةِ المصريةِ، في مواجهةِ الجائحةِ، أتَتْ التقاريرُ والمؤشراتُ الدوليةُ، التِي تمتلِكُ قدرًا كبيرًا مِن الحياديةِ والموضوعيةِ لتُشيدَ بقُدرةِ الاقتصادِ المصريِّ وصُمودِه أمامَ التداعياتِ التِي ارتبطتْ بالجائحةِ،   ولِتَدحضَ هذهِ الافتراءاتِ وتضعَ مصرَ في مكانتِهَا المستحقةِ، فقدْ صُنِّفتْ مصرُ ضِمنَ أكثرِ الدولِ مُرونةً  في التعاملِ معَ هذهِ الجائحةِ في إفريقيا والشرقِ الأوسطِ.
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