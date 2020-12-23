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رياضة

اليوم .. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام مسقط في الجولة الثانية للدوري العماني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:04 م
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
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منتصر الرفاعي
يخوض الفريق الكروى الأول بنادى بهلاء العمانى مباراة هامة اليوم أمام فريق مسقط ، تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى ، وذلك فى الجولة الثانية من الدورى العمانى.

ويحاول عبدالناصر محمد التغلب على النقص العددى الموجود فى الفريق والإصابات التى لحقت ببعض اللاعبين خلال الساعات الماضية من خلال توظيف اللاعبين فى مراكز  جديدة داخل المستطيل الأخضر ويعانى الفريق من غياب عدد كبير من اللاعبين حيث لايوجد حاليا سوى 16 لاعب فقط فى القائمة وهم من سيخوض بهم اللقاء.

وكانت ادارة بهلاء قد دعمت الفريق بعدد قليل من الصفقات التى حددها المدير الفنى ومعاونيه ولكن بسبب أزمة كورونا وايقاف التأشيرات لم تفلح محاولات الجهاز الفنى استكمال باقى الصفقات المتفق عليها، ويحاول الجهاز الفنى تعويض الخسارة الأولى أمام الرستاق فى الجولة الأولى من عمانتل.

ويسعى عبدالناصر إلى مواصلة انجازته فى الدورى العمانى فى الموسم الجديد، بعدما حقق انجاز كبير فى الموسم الماضى بالحصول على المركز السادس لأول  مرة فى تاريخ الفريق.
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