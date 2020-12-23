بعد فحص أكثر من 145 ألف شخص.. الإمارات تسجل 1246 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورنا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 1,246 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد إجراء 145,523 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع.





وأكدت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 197124 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 645 حالة.





وتعافى 1533 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وشفائها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 172,984 حالة.





وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح فيروس " كوفيد -19"، الخاص بشركة " فايزر- بيونتيك " وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح.



