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بين الناس

مياه القاهرة تُفعل تشغيل مراكز خدمة العملاء فى الفترة المسائية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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منار نور
قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة بدأت التشغيل التجريبى لمراكز خدمة العملاء التابعة لها بعين شمس والمعادى للفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءًا، وأن الشركة تدرس تعميم التجربة بباقى مراكز خدمة العملاء التابعة لها تيسيرًا على السادة عملاء الشركة لإنهاء طلباتهم واتاحة الفرصة لإنهاء اكبر قدر ممكن من طلبات وشكاوى العملاء.

وأوضح الأستاذ هشام حسن رئيس قطاع الاعلام وخدمة العملاء، أن التشغيل التجريبى ومد فترة العمل بمراكز خدمة العملاء يأتى ضمن خطة الشركة الطموحة فى تطوير الآداء بمراكز خدمة العملاء بالشركة وميكنة الخدمات المقدمة للسادة العملاء.

وأضاف انه تم وضع خطة مبدئية لمد فترات العمل بالمراكز تستند لمعدلات الآداء الحالية للمراكز لرفع مستوى الخدمة وكسب رضاء السادة عملاء الشركة من خلال العمل على حل مشكلاتهم وانهاء طلباتهم فى اقل فترة زمنية ممكنة.
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