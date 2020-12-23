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حوادث

سقوط عصابة سرقة سيارات النقل بالإكراه بقنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وحمولتها بالإكراه.

تبلغ لمركز أبوتشت بمديرية أمن قنا من (مدير إحدى الشركات للكابلات الكهربائية) بقيام أشخاص مجهولين "يستقلون سيارتى نقل" بإعتراض سيارة نقل تابعة للشركة (مُحملة بعدد 1500 لفة سلك كهربائي "نحاس" - قيادة سائق "يستقلها برفقته مالك الشركة") حال سيرهما بدائرة المركز قادمين من القاهرة فى الإتجاه للأقصر وهددوهما بسلاح نارى واستولوا منهم على (حمولة السيارة - شيك محرر لحامله - عدد 2 هاتف محمول) وفروا هاربين.

 تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك  مع الهاربان وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات وحمولتها ومتعلقات مستقليها بالإكراه عقب تهديدهم بسلاح نارى وإتخاذهم من الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 تم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية - عدد 5 طلقات لذات العيار - عدد 3 سيارات نقل "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة") وكذا ضبط (عدد 1500 لفة أسلاك كهربائية وهاتفى محمول "المستولى عليهم من المجنى عليهما").

 وأضافوا بأن الشيك المستولى عليه بحوزة أحد الهاربين.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط الهاربان.
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