كل البلاد أصبحت بؤرة لتفشي كورونا.. ألمانيا تلمح لتمديد الإغلاق حتى حلول الصيف

كشفت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن نيتها تمديد الإغلاق الصارم المفروض في البلاد لاحتواء جائحة كورونا، لما بعد 10 يناير المقبل.





ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ألمح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الأربعاء إلى إمكانية تمديد الإغلاق إلى ما بعد 10 يناير المقبل، مشيرا إلى أن ألمانيا بأكملها لا تزال بؤرة تفش ضخمة، لذا فمن المستبعد تخفيف القيود.





وقال الوزير الألماني: "قد يتم تقييد حياتنا اليومية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى... بحلول أوائل الصيف، ستعود حياتنا الاجتماعية الخاصة لطبيعتها"، وذلك في إشارة إلى البدء الوشيك للتطعيمات.





وأضاف ألتماير: "سيتعين علينا ارتداء الكمامات في مناسبات معينة حتى الشتاء المقبل أو بعده. وسوف يمر وقت طويل قبل أن نتمكن من إقامة فعاليات كبرى مجددا كما كنا نعرفها من قبل. ومع ذلك، ستصبح حياة معظم الناس أكثر استرخاء مرة أخرى بحلول أوائل الصيف".





ودعا ألتماير أيضا إلى تغيير استراتيجية مكافحة الفيروس، مضيفا أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على أنه يجب اتخاذ إجراء في مدينة أو في منطقة ما إذا كان معدل الإصابة يزيد عن 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.





تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الصارم محدد حتى الآن حتى العاشر من يناير المقبل، وهو يهدف إلى خفض الحياة العامة إلى حد كبير في ألمانيا. ويشمل ذلك أيضا إغلاق العديد من المتاجر.





وتابع الوزير الألماني قائلا: "ما لم نقرره بعد هو وجود توجيهات واضحة لما ينبغي أن يحدث عندما يزيد معدل الإصابة في ولاية بأكملها أو في كل ألمانيا عن 50 أو 100 أو 150 أو أكثر من 200 حالة".





وأضاف: "من المنطقي أن نحدد في الوقت المناسب ما يجب أن يحدث عندما يتم تجاوز قيم العتبة - ليس فقط في بعض المناطق، ولكن في ولايات بأكملها أو على مستوى ألمانيا".





وحث ألتماير على ضرورة أن "يتأقلم الجميع مع الوضع، سواء المواطنين أو الشركات، لأن أحد أسوأ الآثار الجانبية للجائحة هو عدم اليقين المستمر"، على حد تعبيره.





وفي الخامس من يناير، تعتزم الحكومة الاتحادية والولايات مناقشة كيفية المضي قدما في مسألة الإغلاق.





جلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، قفزة كبيرة في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأظهرت أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 24740 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى مليون و554180.





وأضاف المعهد أنه تم رصد 962 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27968 حالات.





وكانت ألمانيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تمديد حظر دخول القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا حتى 6 يناير المقبل، وذلك بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.





كما حذرت السلطات الصحية في ألمانيا من عواقب وخيمة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد مؤخرا في بريطانيا، وانتقلت إلى بعض الدول الأوروبية.





كان رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا،قد قال أمس الثلاثاء، بأنه من المحتمل أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا.