تعاون مصري إماراتي لتسويق منتجات الهيئة العربية للتصنيع في إفريقيا

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بمقر الهيئة الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، و ناصر الكعبى المدير العام لشركة IGG انترناشونال جولدن جروب الإماراتية ،( أبو ظبى - لمنطقة مصر وافريقيا). وذلك فى إطار بحث تعزيز التعاون المشترك وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.





وفى بداية اللقاء رحب الفريق عبد المنعم التراس بالجميع وأثنى على متانة وقوة العلاقات المصرية الإماراتية فى كافة القطاعات والجوانب وأعرب عن امتنانه الشديد بالأهتمام من الجانب الإماراتى ورجال ومجتمع الأعمال الإماراتى بالتعاون مع الهيئة من اجل الدخول معًا للاسواق الافريقية وهذا يحقق مفهوم الشراكة الاستراتيجية.





وأكد أن هذا الوقت هو الوقت المناسب والأمثل لتضافر الجمهور فى المجالات الصناعية المتعددة لخدمة الدول العربية والقارة الإفريقية سواء بالمعدات والآليات العسكرية أو المدنية وأن خبرة الهيئة وتاريخ تأسيسها وما نجرية من تطوير مستدام يجعلها قادرة على تلبية كافة الإحتياجات والمستلزمات لدول الخليج العربى وتحديدًا الإمارات التى قطعت شوطًا هامًا فى الإنتاج الصناعى ويمكن أن نستكملة معًا.





وأكد الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة حرصه الشديد على دعم العمل المشترك مع الهيئة إيمانًا بما تقدمة الهيئة فعليًا وواقعيًا من أداء ومشروعات ومنتجات فى المجالات المختلفة وكذا التطوير التام فى قطاع التدريب، وحرص الهيئة على العمل بقوة فى مجالات الصناعات المغذية للصناعات المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والمنزلية تحديدًا لخدمة رجال أعمال مصر بما يحقق العديد من جوانب الإستفادة.





وأشار ناصر الكعبى مدير عام (أى جى جى إنترناشونال جولدن جروب -مصر وافريقيا ) على أهمية الزيارة لكى نقدم أنفسنا للهيئة العربية للتصنيع الصرح الصناعى العملاق ونتعرف جيدا وبدقة عن نجاحات الهيئة المتنوعة ،ونسعى جاهدين من خلال تأسيسنا للشركة بجمهورية مصر العربية أن نستعين بالشركاء الإستراتيجين الفاعلين كخطوة أولى ومنها نكون بدأنا رحلتنا مع الهيئة العربية للتصنيع منطلقين للأسواق العربية الإفريقية .







