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رياضة

إجراء اختبارات وارنر تيست لـ حكام الدرجة الأولى نهاية ديسمبر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:58 م
اختبارات الوارنر
اختبارات الوارنر تيست للحكام
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يسرى غازى
حددت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد موعد إجراء اختبارات الإعادة وارنر تيست لحكام الدرجة الأولى على مستوى الجمهورية.

وكشفت اللجنة الرئيسية للحكام فى الجبلاية عن خضوع حكام الدرجة الأولى على مستوى الجمهورية لاختبار الوارنر تيست الإعادة نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وشددت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية على أنها سوف تقوم بإخطار كافة قضاة الملاعب بالدرجة الأولى بملعب وموعد إجراء إختبارات الوارنر تيست اللياقة البدنية للحكام الذين تعرضوا للرسوب فى الإختبارات الأساسية التى أجريت فى وقت سابق.

كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وإشراف وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير إدارة الحكام وصالح عبدالحميد معد اللياقة البدنية، بـ لجنة الحكام إنتهت من اختبارات وارنر تيست لحكام مناطق أسوان وأسيوط والوادي الجديد وقنا و سوهاج والأقصر، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأسفرت نتيجة الاختبارات عن حضور 25 حكما للساحة نجح منهم 22 ورسب 3 وفي اختبارات الحكام المساعدين خضع للاختبار 36 مساعدا نجح 33 ورسب منهم 3 فقط. جدير بالذكر، أن لجنة الحكام الرئيسية تقيم اختبارات اللياقة البدنية وارنر تيست لحكام الدرجة الأولى في كل مناطق الجمهورية في إطار خطة تجهيز قضاة الملاعب للموسم الجديد.
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