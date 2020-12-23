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محافظات

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري في أعياد النصر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد   وممثل الجيش الثانى الميداني ، إكليلا من الزهور، صباح اليوم الأربعاء  على النصب التذكاري بحديقة الشهداء  ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي في ذكري  الـ٦٤  للانتصار  علي دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

ووجه المحافظ، التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة المصرية وشعب مصر وابناء  المدينة الباسلة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا على أن أهل المدينة الباسلة ورجال المقاومة الشعبية قدموا خلال حرب العدوان الثلاثي ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته، مشددا على أن كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن تتفاخر بها، كما سجلتها كتب التاريخ في كل أنحاء العالم.

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وفى سياق الاحتفالات أطلق اللواء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إسم الشهيد عبد الغني الزيني، على مدرسة القابوطي الإعدادية بنين، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي "عيد النصر"، في الذكري 64 لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثى عام 1956، وذلك بحضور أفراد أسرته. 

وأتاح المحافظ الفرصة لوالدة ووالد الشهيد بقص شريط المدرسة عقب تغيير اسمها، مؤكدا لأسرة الشهيد على أن ابنهم البطل قدم بطولة جديدة تضاف لسجل بطولات أبناء بورسعيد وتضحياتهم دفاعًا عن تراب الوطن، مشيرا إلى أن باب مكتبه مفتوحا لهم في أي وقت لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم كحق أصيل لهم تقديرا لتضحيات ابنهم الشهيد البطل من أجل الوطن. 

وشدد محافظ بورسعيد على أن الشعب المصري عامة وشعب بورسعيد خاصة يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة العظيمة التي يقدم رجالها يوميًا مع أخوتهم من الشرطة المدنية ملحمة من البطولات لحماية مصر وشعبها.

وفى ذات السياق استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء ، البطل الفدائى أحمد هلال بطل المقاومة الشعبية ، ونجلة البطلة الفدائية زينب الكفراوى ، بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك فى إطار الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة بورسعيد .

وأكد المحافظ على الدور البطولى لأبطال المقاومة الشعبية والتضحية الغالية لأبناء الوطن فى مجابهة العدوان الثلاثى بمحافظة بورسعيد ، والذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداء لحرية الأوطان ، مؤكدا أن هؤلاء النماذج الفدائية سيظلون فى ذاكرة وتاريخ الأمة ولن ننساهم على مر العصور .

وأعرب الفدائى أحمد هلال عن فخره بالإنجازات التى شهدتها بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان ، مؤكدا أن المحافظة شهدت عصرا جديدا من التنمية والتحضر فى العديد من المجالات والتى ساهمت فى الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة ، وتحقيق كافة أوجه التنمية على أرض بورسعيد


محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري في أعياد النصر
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري في أعياد النصر
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري في أعياد النصر
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري في أعياد النصر
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري في أعياد النصر
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