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فن

سناء جميل.. حكاية مسيحية دعت وزير الأوقاف على كوب شاي لسبب غريب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:20 م
الفنانة سناء جميل
الفنانة سناء جميل
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مريم عزت
تصدرت الفنانة سناء جميل، مؤشرات البحث جوجل فى المملكة العربية السعودية بعد يوم من ذكرى وفاتها أمس الموافق 22 ديسمبر. 

وتعتبر الفنانة سناء جميل من أهم الفنانات فى الوسط الفنى ولها العديد من الأعمال الكبيرة التى تحمل اسمها كما كان لها نصيب كبير فى الحصول على عدد كبير من الجوائز. 

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وعلى الرغم من اعتناق الفنانة القديرة سناء جميل الديانة المسيحية، إلا أنها كانت تطرب بسماع صوت الأذان، وذات يوم فوجئت بتغيير شيخ المسجد المقابل لمنزلها، ورأت أن صوت المؤذن الجديد لم يكن أفضل، فطلبت من زوجها الصحفى الراحل لويس جريس الاتصال بوزير الأوقاف آنذاك ودعته لتناول كوب من الشاى فى منزلهما، والاستماع لصوت أذان العصر.

وفى خلال أسبوع استجاب لها الوزير وقام بتغيير المؤذن خصيصا حتى تستطيع سماع الأذان كما اعتادت عليه.

وقبل 3 سنوات، أكد الكاتب الصحفي لويس جريس، أنه كان يعتقد أن زوجته الفنانة الراحلة سناء جميلة مسلمة قبل ارتباطه بها وكان يحاول تأخير عملية الارتباط بها لحين إعلان إسلامه.

وأضاف جريس، فى لقائه مع الإعلامى «معتز الدمرداش» فى برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» أنه بعد شرائه دبلتين لخطبة الفنانة سناء جميل أخبرها أن هناك إجراءً آخر لا بد من انتظاره لاستكمال مراسم الزواج وهو أن يعلن إسلامه وينتظر الحصول على مستند رسمى للزواج منها، مضيفا أن الفنانة سناء جميل ردت عليه قائلة: "وتشهر إسلامك ليه.. أنا أصلا مسيحية".

وأوضح أنها صممت على عقد الزواج في الكنيسة حتى اكتشف انها على نفس الطائفة الأرثوذكسية التي تجمعهما دون أن يعلم من ذلك شيء قبل أن يرتبط بها.
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