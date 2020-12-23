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محافظات

محافظ المنوفية يوافق علي شراء أسطوانات أكسجين دعم إضافي لـ الصحة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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مروة فاضل

وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية علي شراء عدد 500 أسطوانة أكسجين كدعم لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات  لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة ، فضلا عن أنه قد تم دعم مستشفيات الشهداء والباجور بعدد 200 أسطوانة من قبل 

 يأتي هذا في إطار دعم محافظ المنوفية المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصا علي تقديم خدمة طبية جيدة لمصابي فيروس كورونا وتوفير الاكسجين بشكل دائم ومطمئن .

كما أكد علي التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الاكسجين لملئ تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 ألاف طن يوميا ، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة ، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الاكسجين بوضع المنوفية فى أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات  التى تكفى حاجة المستشفيات في ظل هذه الجائحة .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وبحضور مسئول مصنع المنوفية لتعبئة الاكسجين واللواء أحمد فتحى رئيس جهاز  المنطقة الصناعية بقويسنا ، حيث أكد محافظ المنوفية بأن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا مشيرا لتقديم كافة أوجة الدعم  لتوفير إحتياجات المستشفيات وحفاظا على أرواح المرضى .

 أكد  محافظ المنوفية  على التواصل الدائم مع مديرية الصحة لحل أى مشكلة تطرأ فى نقص الأكسجين فى المستشفيات مع تقديم تقرير يومى مفصل مشيرا الى أنه لا يدخر جهدًا فى سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى مناشدا أهالى المحافظة بضرورة رفع درجه الوعى واتباع الاجراءات الاحترازية لتخطى هذة الجائحة بسلام .
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