بالفرو.. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية في أحدث ظهور لها









تألقت مايا دياب في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل و ذا اكمام طويلة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بأنه يشبه الروب ومصنوع من القماش الشيفون المزين بالفرو من الأطراف و حزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.





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ولم تتكلف مايا دياب في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، بدت مايا دياب بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



