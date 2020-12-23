ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالفرو.. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية في أحدث ظهور لها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:35 م
مايا دياب
مايا دياب
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.


تألقت مايا دياب في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل و ذا اكمام طويلة باللون البيج الذي  لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بأنه يشبه الروب ومصنوع من القماش الشيفون المزين بالفرو من الأطراف و حزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.

اقرأ إيضا..

ولم تتكلف مايا دياب في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، بدت مايا دياب بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمكياج جذاب.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بفستان على الموضة .. أسيل عمران تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان أسود.. سارة نخلة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

بإطلالة أنيقة.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا

بمكياج جذاب.. شيماء سيف تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

طلعت يوسف: لما حد يتكلم عن الإسماعيلي لازم يقف شوية

دبي تبدأ التطعيم ضد كورونا.. وهؤلاء أول من تلقوا لقاح فايزر | شاهد

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة للإعلان عن المستشفيات الجديدة للعزل

سلوى محمد علي تعلن إصابتها ب كورونا.. وتعتذر لـ سميحة أيوب

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم