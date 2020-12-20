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مرأة

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مايا بإطلالة جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية جيب باللون الاسود الجلد فوق الركبة و جاكيت جلد اسود. 

و من الناحية الجمالية أعتمدت مايا مايا دياب في الماكياج على الالوان الذهبية اللامعة للعيون، ووضعت ايلاينر باللون الأسود لتحديد عيونها، كما اختارت احمر للشفاه باللون البيج اللامع.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.
بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها
بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها
بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها
بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها
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