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وزيرة الصحة: تحور الفيروس لا يؤثر على مفعول اللقاح.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:54 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التغيرات والتحولات الحادثة بفيروس كورونا تنشأ نتيجة انقسام وتصارع الفيروس بشكل سريع، وهو ما يؤدى إلى حدوث طفرات جينية به.


وأضافت "زايد"، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن التغيرات الجينية للفيروس لا تحدث فى بريطانيا فقط وإنما جنوب أفريقيا وشرق آسيا أيضا، منوهة إلى أن هذه التحورات ليس لها تأثير على اللقاح حتى الآن.


وأكدت أن العلماء أثبتوا حتى الآن أنه لا يوجد احتياج إلى تعديل فى اللقاحات، لذلك قمنا بالاجتماع مع اللجنة العلمية فى وزارة الصحة المؤلفة مع الجامعات المصرية واستشاريين على مستوى عالٍ تضع بروتوكولات العلاج وتناقشنا فى تفسير أو التغيرات فى الفيروس.


وتابعت: "تأكدنا أنه لا يوجد أى دليل أن تحور الفيروس يؤدى إلى سرعة انتشاره أو يكثر من حدته، لذلك فكل هذا  لا يؤثر على مفعول اللقاح".

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